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Metrópolimiércoles, 18 de marzo de 2026

Gobierno capitalino presenta a Xoli, su nueva estrella futbolera chilanga

La jefa de gobierno capitalina entregó simbólicamente cinco canchas de fútbol rápido que la Secretaría de Obras y Servicios rehabilitó en la alcaldía Iztapalapa

Manuel Cosme

“Entonces, toda esta herramienta no es sólo para el Mundial. Este es un guía de turismo permanente, confiable, que ya se queda para nosotros”, aseguró la funcionaria.

El funcionario agregó que los muros perimetrales también se repararon, lo mismo que las porterías y se iluminaron junto con el corredor recreativo, a fin de que sean usadas en las noches.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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