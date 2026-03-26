La jefa de Gobierno de CDMX anunció la inversión de 150 millones de pesos en un programa que incluye medidas para prevenir inundaciones

Manuel Cosme

Al hablar del saneamiento de agua, dio a conocer que se aumentó en un 70 por ciento el caudal de agua tratada, lo cual equivale a 400 pipas y a cuatro millones de litros.

José Mario Esparza, secretario de Gestión Integral del Agua, adelantó que este año seguirán las acciones para mejorar el suministro en colonias como Tierra Unida y Ampliación Lomas de San Bernabé.