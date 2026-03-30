elsoldemexico
Metrópolilunes, 30 de marzo de 2026

Gobierno de CDMX mejorará programas de movilidad y seguridad para el Mundial

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, indicó que uno de los objetivos es la coordinación para agilizar la entrada de aficionados al Estadio Azteca

Manuel Cosme

Consumo de alcohol, un riesgo para la celebración del Mundial

La jefa de Gobierno también adelantó que el consumo de alcohol es un problema que es necesario valorar y que está considerado como uno de los riesgos de la celebración de esa competencia deportiva.

La jefa de Gobierno planteó que “tenemos una responsabilidad muy importante: viene la inauguración del Mundial y queremos que funcione bien y muy bien, la Ciudad, para este gran evento”.

Agregó que, en materia de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que no se presentaron incidentes como robos o riñas en las inmediaciones de ese centro deportivo.

El tiempo que hicieron los usuarios en la fila para abordar un autobús fue máximo de 25 minutos.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Nahle pone “de moda” a Veracruz 

image
Javier Oliva

Poder nacional / La Seguridad Nacional en México

Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO
Geovanna Bañuelos

Contra el feminicidio

image
Gabriela Salido

La trampa de lo inmediato

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES