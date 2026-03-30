Gobierno de CDMX mejorará programas de movilidad y seguridad para el Mundial

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, indicó que uno de los objetivos es la coordinación para agilizar la entrada de aficionados al Estadio Azteca

Manuel Cosme

Consumo de alcohol, un riesgo para la celebración del Mundial

La jefa de Gobierno también adelantó que el consumo de alcohol es un problema que es necesario valorar y que está considerado como uno de los riesgos de la celebración de esa competencia deportiva.

La jefa de Gobierno planteó que “tenemos una responsabilidad muy importante: viene la inauguración del Mundial y queremos que funcione bien y muy bien, la Ciudad, para este gran evento”.

Agregó que, en materia de vigilancia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó que no se presentaron incidentes como robos o riñas en las inmediaciones de ese centro deportivo.

El tiempo que hicieron los usuarios en la fila para abordar un autobús fue máximo de 25 minutos.