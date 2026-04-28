Gobierno de CDMX obtiene más ingresos propios durante primer trimestre de 2026

Conferencia de prensa del gobierno capitalino para presentar el informe trimestral, encabezado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada. / Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Los ingresos propios que obtuvo el Gobierno de la Ciudad de México durante el primer trimestre del año fueron cinco mil millones de pesos más con respecto al mismo periodo de 2025, reportó Clara Brugada Molina, jefa de gobierno capitalina.

En conferencia de prensa, la mandataria local habló de los principales resultados del Informe Trimestral de las Finanzas capitalinas, en el que también se dio a conocer que el 58 por ciento de los contribuyentes capitalinos ya pagó adelantadamente el impuesto predial.

“La Ciudad de México es la única entidad del país donde más de la mitad de sus ingresos proviene de recursos propios. Nos consolidamos como el estado con mayor porcentaje de ingresos locales”, subrayó Brugada Molina.

La funcionaria comentó que los recursos propios obtenidos por su administración son 10 mil millones de pesos más de lo programado, lo cual calificó de positivo porque sigue la tendencia del año pasado, en cuanto al crecimiento de los ingresos, lo cual es una muestra de que los capitalinos pagan sus impuestos porque confían en su gobierno.

Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, detalló que los incrementos de la recaudación del Impuesto sobre Nómina fue del 17.3 por ciento y del seis por ciento en el Impuesto Predial en los meses de enero, febrero y marzo.

Agregó que un millón 408 mil 448 de contribuyentes obtuvieron algún beneficio con la campaña Si Pagas Antes, Pagas Menos del impuesto predial, lo que representa mil 415 millones de pesos. Igualmente 159 mil personas de grupos vulnerables obtuvieron descuentos en Agua y Predial; y del Impuesto Sobre Nómina los beneficios alcanzaron a 83 mil 920 micro y pequeñas empresas.

El funcionario también sumó lo obtenido por el trámite de 210 mil licencias permanentes, que sumaron dos mil 938 millones de pesos, entre los recursos acopiados, reconoció, están los de personas que pagaron en diciembre porque querían asegurar el documento, pues no sabían si el programa continuaría en 2026.

“En enero no se incrementó, se mantuvo el costo de la licencia permanente, que es de mil 500 pesos y entonces pudimos emitir a todo mundo su licencia permanente, sin ningún problema. El programa sigue vigente únicamente este año. Entonces, quien tenga todavía pendiente su licencia permanente, está en posibilidad de emitirla”, indicó De Botton Falcón.

Al hablar de la inversión, el encargado de las finanzas públicas de la ciudad comunicó que en el primer trimestre de 2026 el gasto de capital ejercido asciende a 12 mil 37 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo del año pasado la cifra fue de casi tres mil millones de pesos y anticipó que para diciembre se llegará a un incremento anual del 55 por ciento con respecto a 2024.

El titular de la Secretaría de la Administración y Finanzas opinó que esto es comprensible, porque al inicio de una gestión apenas se configuran los proyectos y un ejemplo de lo ello fue que a final de 2025 salió la licitación para las líneas de Cablebús.

Las alcaldías, continuó, recibieron mil 850 millones de pesos provenientes del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad y que servirán para el bacheo en vías secundarias, red de abasto de agua potable y alumbrado público, entre otros servicios. Adicionalmente, se les entregarán mil millones de pesos del Nuevo Fondo de Repavimentación.