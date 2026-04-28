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Metrópolimartes, 28 de abril de 2026

Gobierno de CDMX obtiene más ingresos propios durante primer trimestre de 2026

La Inversión pública es 4 veces mayor con respecto a lo ejercido en enero, febrero y marzo de 2025

Manuel Cosme

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno informó que con el dinero obtenido se costean los programas sociales y que más de tres millones de capitalinos obtuvieron algún beneficio fiscal.

“Estamos hablando de que tenemos finanzas públicas sanas. Tenemos un panorama de ingresos favorable, que se traduce en inversión pública, menor deuda y en términos generales, en mayor bienestar para las y los capitalinos”, concluyó el funcionario.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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