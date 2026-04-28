Gobierno de la CDMX amplía Programa de regularización fiscal y tenencia hasta el 30 de junio

El secretario de Administración y Finanzas estableció que el programa de regularización fiscal tiene también el objetivo de generar en el contribuyente una cultura de pago fiscal / Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

Juan Pablo de Botton Falcón, secretario local de Administración y Finanzas, anunció que se extenderán hasta el 30 de junio los programas de regularización fiscal y el de descuentos del 100 por ciento en el cobro de la tenencia de los automóviles, cuyo precio no supere los 638 mil pesos con Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El funcionario informó, durante una conferencia de prensa, que hasta el momento casi 100 mil personas son las que se han puesto al corriente en sus adeudos con la administración capitalina, lo cual, consideró, significa una muy buena aceptación por parte de la ciudadanía.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SayF) detalló que el monto de recaudación del Impuesto Predial con este programa fue 255 millones 361 mil 540 pesos y nueve mil 687 propietarios de casa son los beneficiados; la recaudación por la regularización del pago de agua llegó a los 72 millones 243 mil 685 pesos con 16 mil 936 beneficiarios; mientras que lo obtenido por las multas de tránsito alcanzó los 51 mil 640 millones de pesos y fueron 72 mil 289 personas que recibieron el descuento.

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Recordó que los cobros bajo este programa en el primero de esos gravámenes son del mil pesos para viviendas y de dos mil pesos para comercios; las reducciones para ponerse al corriente en los adeudos por pago del agua son del 50 por ciento en tomas domésticas, 30 por ciento para uso mixto y 20 por ciento para uso no doméstico; y la baja sobre el valor de las infracciones de tránsito es del 90 por ciento.

El funcionario aclaró que la disminución en la regularización de multas de tránsito incluye a los automovilistas con placas foráneas, siempre y cuando su unidad no esté implicada en accidentes graves de tránsito.

El secretario de Administración y Finanzas estableció que el programa de regularización fiscal tiene también el objetivo de generar en el contribuyente una cultura de pago fiscal y que no vuelvan a caer en deudas.

“Hemos avanzado en temas de suministro de agua, de multas de tránsito; también de impuesto predial. Quizás las operaciones más numerosas, son las que tienen que ver con multas de tránsito de años anteriores”, aseguró Botton Falcón.

En lo que se refiere a la tenencia, reportó que hasta el 31 de marzo, un millón 226 mil vehículos aprovecharon ya el descuento en el cobro de la tenencia, con ello, el gobierno capitalino recaudó tres mil 577 millones de pesos, lo cual, aseguró, está en línea con el monto calculado en la Ley de Ingresos de este año y también el número de altas vehiculares subió en un 15 por ciento.

Al adelantar que la ampliación de estos programas se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, recordó que antes de 2026 el límite del descuento en el pago de la tenencia era para vehículos con un precio de 250 mil pesos, y que este año pasó a 638 mil pesos con el IVA incluido.

“Creemos que esto genera mejores incentivos para que la gente dé sus altas vehiculares aquí en la ciudad, no estamos en un proceso de reemplacamiento, es importante mencionarlo, estamos en un proceso de la actualización de este límite y de que esto sea un beneficio para la ciudadanía. Sí se está reflejando en un mayor número de altas vehiculares, estamos hablando de un aumento del 15.4 por ciento en los primeros tres meses del año”, aseguró Botton Falcón.

Sobre la recaudación de la tenencia, reconoció que hubo el temor de que se pudiera caer el monto, pero los cuatro mil 768 millones de pesos obtenidos en el primer trimestre del año, incluido el refrendo, es similar a lo que se recaudó en el mismo periodo de 2025.