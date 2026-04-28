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Metrópolimartes, 28 de abril de 2026

Gobierno de la CDMX amplía Programa de regularización fiscal y tenencia hasta el 30 de junio

El secretario de Administración y Finanzas capitalino explicó que se busca generar una cultura del pago fiscal entre los contribuyentes

Manuel Cosme

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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