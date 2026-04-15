Gobierno de la CDMX convoca a una alianza con el home office durante el Mundial

La titular de la Secretaría del Medio Ambiente explicó que con el trabajo remoto se busca aprovechar la competencia deportiva para abordar el tema de la reducción de emisiones en la capital

EFE

La mandataria capitalina indicó que también se está gestionando una posible suspensión de clases durante algunos días del evento para reducir el tráfico y mejorar la calidad del aire durante el torneo.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente de la capital, Julia Álvarez Icaza, explicó que ya se trabaja con empresas para impulsar este esquema, con la intención de abrir una discusión sobre la reducción del tráfico y de las emisiones.

Entre ellas, resaltó la modernización del Tren Ligero así como la ciclovía que conectará el Zócalo con el Estadio Azteca.

Se prevé una alta afluencia de visitantes, con eventos como el Fan Fest del Zócalo que esperan hasta 55 mil personas al día, según los organizadores en la capital.

Las obras avanzan a contrarreloj en la ciudad, a menos de dos meses del inicio del torneo que culminará el 19 de julio y para el que México también recibirá partidos en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

El 11 de junio, la CDMX será sede del partido inaugural del Mundial, en un contexto de restricciones viales que privilegiarán el acceso en transporte público, lo que anticipa presión sobre el sistema de movilidad en la zona.

El partido inaugural enfrentará a México y Sudáfrica en el emblemático estadio Azteca de la Ciudad de México.

Con información de Manuel Cosme