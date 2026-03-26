Gobierno de la CDMX inicia este fin de semana la inauguración de 200 canchas de futbol
El presupuesto inicial para la rehabilitación es de 300 a 400 millones de pesos.
Manuel Cosme
Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino, anunció que este fin de semana comenzará la inauguración de 200 canchas de futbol, las cuales fueron remodeladas o construidas.
Mediante un enlace virtual, Clara Brugada ratificó su deseo de que esa competencia deportiva se viva en las calles, plazas y territorios de la Ciudad de México.
La inversión inicial para la remodelación de campos de juego es de 300 a 400 millones de pesos.
Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.