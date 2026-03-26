elsoldemexico
Metrópolijueves, 26 de marzo de 2026

Gobierno de la CDMX inicia este fin de semana la inauguración de 200 canchas de futbol

El presupuesto inicial para la rehabilitación es de 300 a 400 millones de pesos.

Manuel Cosme

Clara Brugada, jefa de gobierno capitalino, anunció que este fin de semana comenzará la inauguración de 200 canchas de futbol, las cuales fueron remodeladas o construidas.

Mediante un enlace virtual, Clara Brugada ratificó su deseo de que esa competencia deportiva se viva en las calles, plazas y territorios de la Ciudad de México.

La inversión inicial para la remodelación de campos de juego es de 300 a 400 millones de pesos.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Vacíos que provocan crisis

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Activismo ambiental selectivo 

image
Ricardo Monreal

Irán: una guerra costosa

unnamed
Columna invitada

Opinión de Violeta S. H. Hsu / Sin cuentos chinos, Taiwán cuenta

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES