Gobierno y alcaldías de la CDMX van por la descentralización del turismo durante la fiesta mundialista











Ciudad de Mexico , 23 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La alcaldía de Iztapalapa impulsará el nombramiento de la representación de Cristo como Patrimonio Cultural de la Humanidad. / Foto: Romina Solís / El Sol de México

El gobierno de la Ciudad de México planea, junto con las alcaldías, una agenda que permita la descentralización del turismo, para lo cual sostiene, desde marzo, reuniones con los alcaldes, quienes alistan sus líneas de acción de cara al Mundial de Futbol.

Según datos de la Secretaría de Turismo local, en años anteriores los turistas nacionales y extranjeros se concentran en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Con el evento deportivo, la dependencia pretende romper esa tendencia.

Áreas de la periferia, como Milpa Alta y Magdalena Contreras, apuestan por fortalecer su turismo ecológico y por capacitar a quienes viven de él; en Azcapotzalco se crearon nuevas rutas turísticas; y la alcaldía Iztapalapa aprovechará el Mundial para impulsar festividades como el aniversario del natalicio de Cuitláhuac y el nombramiento de La Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Cada una de las alcaldías quiere mostrar lo que tiene que ofrecer al mundo con eventos y ofertas culturales, señaló el titular del Fondo Mixto de Promoción Turística, Carlos Martínez. El funcionario aseveró que, debido a la relevancia del Mundial, las reuniones son de coordinación, por ejemplo, en materia de movilidad, pues deben garantizar una logística tanto para la llegada al estadio de los equipos como de los visitantes y locales que acudan a los distintos eventos; también en el tema obras, para coordinar los calendarios de entrega.

“Desde luego, otra materia tiene que ver con todos los eventos y la oferta cultural y deportiva que van a tener las alcaldías. Cada una quiere mostrar qué tiene que ofrecer al mundo, buscan que muchos turistas vayan y visiten cosas específicas que cada una va a hacer o va a organizar al Mundial.

“Entonces, lo mejor es concentrar una agenda, como lo ha estado haciendo la Secretaría de Turismo: reunir en una agenda todas las actividades de cada una de las alcaldías y que eso pueda servir para descentralizar el turismo en la Ciudad de México; ese es uno de los objetivos de esas reuniones”, señaló.

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La alcaldía Iztapalapa aseguró que el turismo se ha convertido en un pilar de desarrollo comunitario; prueba de ello es que, para abril de 2025, sumaban 52 hoteles y dos mil 877 cuartos disponibles, con una tarifa promedio de mil 685 pesos, lo cual supera el promedio de otras alcaldías como Benito Juárez o Coyoacán.

La alcaldía informó a El Sol de México que impulsarán los torneos llamados Campeonato Metropolitano Femenil, Es tiempo de jugar como niña y la Copa ‘Sin límites para personas con discapacidad. También lanzarán la iniciativa Nostalgia por la Tele, en la que se generarán puntos de reunión alrededor de la televisión en Casas del Adulto Mayor, espacios de cuidados y en centros comunitarios como Centauro del Norte o Emiliano Zapata.

Mientras Iztapalapa se centra en el impulso a actividades futboleras y recuerdos ancestrales, la alcaldía Milpa Alta prepara rutas turísticas y parques ecológicos. El alcalde, Octavio Rivero, refirió que habrá más de 20 rutas para que la gente visite la zona; entre ellas, la zapatista, la cultural del centro de Milpa Alta, la del mole, la del pulque, la de plantas medicinales, además de un nuevo parque ecológico que está por terminarse en el pueblo de San Juan Tepenahuac.

El funcionario expuso que el turismo para Milpa Alta es un gran elemento de desarrollo económico, principalmente para sus productores, artesanos y para todo el comercio local. El Mundial de Futbol, dijo, es una gran oportunidad para descentralizar el turismo y que se conozca otro rostro de la capital del país, pues mucha gente no sabe que hay zonas forestales y rurales, donde las experiencias son completamente distintas a las de alcaldías del centro.

“Ya tenemos lista una gran estrategia de desarrollo turístico para que nos visiten en los próximos meses; estamos a punto de terminar la remodelación de nuestros museos, detener una gran terraza turística en el edificio de la alcaldía y acabamos de inaugurar un módulo para dar información a todos nuestros visitantes”, detalló.

Un caso similar es el de La Magdalena Contreras. El alcalde Fernanda Mercado informó a esta casa editorial que el suelo de conservación y el ecoturismo son áreas preponderantes, especialmente en zonas como el parque de San Bernabé Ocotepec, Los Dinamos, el parque ecológico de San Nicolás Totolapan y la pirámide de Mazatepetl.

Explicó que, para el Mundial, la demarcación a su cargo, tiene una estrategia que fortalecerá a la del Gobierno central respecto a las megapantallas que instalarán en los espacios públicos y a todos los festivales mundialistas. De manera particular, habrá actividades sobre la historia de futbol en Contreras, actividades para niños, presencia de algunos embajadores de los eventos y activación afuera de las escuelas, por mencionar algunas.

“Con nuestro Consejo Económico, Social y Ambiental estamos trabajando con los hoteles que están en Contreras para que nos ayuden a promocionar los atractivos turísticos de la zona; hemos capacitado con la Sectur tanto a personal de la alcaldía como a comuneros y ejidatarios, para una profesionalización en la atención de los turistas. También estamos trabajando con diferentes medios para llevar a cabo una campaña de promoción, así como con influencers, que se llama Súbete a Contreras, detalló.

La alcaldía Azcapotzalco considera que, en esta administración, se convirtió en un destino emergente para quienes visitan la CDMX. Arturo Barajas, director de Desarrollo Económico de la demarcación, dijo “le han echado muchas ganas” en hacer productos turísticos que permitan la descentralización de esta actividad.

“Tenemos una estrategia que hemos llamado Enamórate de Azcapo, donde hacemos contenido audiovisual en distintos lugares gastronómicos y también sobre algunos productos turísticos que ya tenemos, para que se den a conocer a través de las redes de la alcaldía y, con este formato, más corto, las personas puedan conocer qué hay en Azcapotzalco”, mencionó.

El Sol de México también consultó a las alcaldías Tlalpan, Gustavo A. Madero e Iztacalco, las cuales respondieron que los detalles de las actividades que tendrán las darán a conocer con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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