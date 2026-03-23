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Metrópolilunes, 23 de marzo de 2026

Gobierno y alcaldías de la CDMX van por la descentralización del turismo durante la fiesta mundialista

Gobierno y alcaldías impulsarán eventos, festivales culturales y estrategias para atraer a turistas hacia la zona periférica

Karla Mora / El Sol de México

La demarcación ve en el Mundial 2026 la oportunidad de consolidar a Iztapalapa como un “territorio deportivo”, ya que será la única que albergará dos sedes de los festivales de futbol organizados por el gobierno local.

Entre los atractivos, destacó la gastronomía, como la barbacoa, los panes de cocol, el mole y productos hechos con nopal y maíz.

El turismo en la demarcación, dijo, tiene un doble papel: es una de las principales fuentes de ingreso para los ejidatarios y, con ello, se formará un circuito fundamental para el cuidado y preservación del suelo de conservación.

Una de las estrategias toma de referencia a la Arena Ciudad de México, con la intención de que quienes acudan a ver algún espectáculo, vivan más experiencias en la zona y generen derrama económica.

Con miras al Mundial, la Secretaría de Turismo les ayudó capacitando a guías turísticos y a restauranteros para atender a los visitantes de manera integral, especialmente enfocado al turismo internacional.

Detalló que uno de los atractivos con mayor resonancia es la ruta del Hormibús La Nave del Olvido, donde un tranvía recorre puntos representativos de la vida del cantante José José.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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