Elementos del Gabinete de Seguridad federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México , detuvieron a tres presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como Cabrera Sarabia , en una operación en la que además aseguraron 50 kilogramos de metanfetamina y un vehículo. De acuerdo con información oficial, la acción derivó de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, lo que permitió ubicar y detener a los sospechosos, presuntamente vinculados con actividades de narcomenudeo y distribución de droga en la Ciudad de México.

Los Cabrera Sarabia son una familia que durante décadas se dedicó al cultivo de marihuana en la zona serrana de Durango. Antes de formar una alianza con el Cártel de Sinaloa, los Cabrera Sarabia eran proveedores de droga del grupo delictivo dirigido en su momento por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Con el tiempo, ambos grupos sellaron una alianza, por lo que los Cabrera Sarabia expandieron sus operaciones a los estados de Zacatecas y Chihuahua, con lo que se convirtieron en ambos y señores del llamado Triángulo Dorado, formado por las zonas serranas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Aunque las autoridades no detallaron la zona exacta de la detención, la presencia de células delictivas vinculadas a grupos regionales ha ido en aumento en la Ciudad de México, particularmente en delitos relacionados con el tráfico de drogas sintéticas.

En los últimos años, la metanfetamina ha ganado terreno frente a otras sustancias debido a su alta rentabilidad y facilidad de producción. Su distribución ya no se limita a zonas fronterizas o estados productores, sino que se ha extendido a grandes centros urbanos como la capital del país.