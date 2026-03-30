elsoldemexico
Metrópolilunes, 30 de marzo de 2026

Golpe al narco en CDMX: aseguran metanfetamina y detienen a tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa

Autoridades federales y locales desarticularon una célula vinculada a los Cabrera Sarabia, grupo con presencia histórica en el llamado Triángulo Dorado

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

La detención tuvo lugar en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
Últimas notas:

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / Nahle pone “de moda” a Veracruz 

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / La Colección Gelman es de los Zambrano, de mexicanos

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / #TodossomosXcaret

image
Federico Döring

Las pensiones “machuchonas”

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES