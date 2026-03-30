Golpe al narco en CDMX: aseguran metanfetamina y detienen a tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa
Autoridades federales y locales desarticularon una célula vinculada a los Cabrera Sarabia, grupo con presencia histórica en el llamado Triángulo Dorado
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
La detención tuvo lugar en las inmediaciones de un centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac, de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales.