Guía de transporte en CDMX el 1 de mayo: horarios de Metro, Metrobús y Cablebús

Este viernes 1 de mayo, el Metro capitalino habilitará el programa “Tu bici viaja en Metro”

Daniel Montes de Oca

Por ello, autoridades capitalinas se dieron a la tarea de informar a las personas usuarias, cuáles serán las modificaciones en los horarios de los principales medios de transporte en la capital del país.

¿Cuál será el horario del Metro este viernes 1 de mayo?

Además, estará vigente el programa “Tu bici viaja en Metro”, por lo que las personas usuarias podrán ingresar con bicicletas a las estaciones y trasladarse con ellas a lo largo de toda la red.

Por ello, emitió las siguientes recomendaciones:

Horario especial para la L7 del Metrobús

Por su parte, la red del Metrobús informó que modificará su horario servicio para este Día del Trabajo.

Cablebús modifica su horario

Mientras que las líneas 1, 2 y 3 del Cablebús, comenzarán a operar a partir de las 7:00 hrs y finalizarán su servicio en punto de las 23:00 hrs.

Atento a posibles ajustes