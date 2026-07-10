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Metrópoliviernes, 10 de julio de 2026

Haalandmanía desplaza a México: la playera de Noruega es la más vendida en Tepito y el Centro

La roja con una cruz azul y blanca simbolizando la bandera noruega está agotada, tiene costo de 450 pesos; la de Cabo Verde es otra con alta demanda

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Iván Ortiz

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Las playeras en locales que hay en Tepito
Las playeras de la Selección Mexicana bajaron sus costos, de acuerdo con los comerciantes del Centro Histórico - Foto: Romina Solís / El Sol de México
Las playeras en locales que hay en Tepito
Los aficionados de la Copa del Mundo siguen buscando las playeras de su equipo favorito, pero varias se encuentran agotadas - Foto: Romina Solís / El Sol de México

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