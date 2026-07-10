Haalandmanía desplaza a México: la playera de Noruega es la más vendida en Tepito y el Centro

Metrópoliviernes, 10 de julio de 2026Haalandmanía desplaza a México: la playera de Noruega es la más vendida en Tepito y el CentroLa roja con una cruz azul y blanca simbolizando la bandera noruega está agotada, tiene costo de 450 pesos; la de Cabo Verde es otra con alta demandaFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Iván OrtizLas playeras de la Selección Mexicana bajaron sus costos, de acuerdo con los comerciantes del Centro Histórico - Foto: Romina Solís / El Sol de MéxicoLos aficionados de la Copa del Mundo siguen buscando las playeras de su equipo favorito, pero varias se encuentran agotadas - Foto: Romina Solís / El Sol de MéxicoSelección MexicanaComerciosMundial de futbolNOTAS RELACIONADASTENDENCIAS¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia del futbolista noruego Erling Haaland?METRÓPOLI¡Quiere barrer, quiere barrer! El trabajo de limpiar a una ciudad que festejaTENDENCIASErling Haaland y Jude Bellingham: Borussia Dortmund los unió como amigos, pero el Mundial 2026 los enfrentaMás NoticiasMETRÓPOLILíneas del Cablebús: qué estaciones conectan con el Metro y el MetrobúsEl objetivo del Cablebús es conectar zonas de difícil acceso con los principales centros de transporte de la Ciudad de MéxicoMETRÓPOLIActivistas trans protestan en el Metro y realizan bloqueos en Reforma tras cancelación de diálogo con autoridadesTras cancelar una mesa de diálogo con autoridades capitalinas y federales, activistas trans protestaron con bloqueos, metro Popular, pintas e intervenciones en las estaciones Balderas, Hidalgo y Bellas ArtesMETROPOLI¿Qué pasó en la Línea A del Metro? SCT aclara video de fuego dentro de un vagónEl STC señaló que no se registraron personas lesionadas durante el incidenteMETROPOLICasas y negocios bajo el agua en la colonia Providencia por tormentaVecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) perdieron muebles y enceres domésticosMETROPOLILluvias inundan más de 100 casas en Vergel de Guadalupe, NezahualcóyotlLa prioridad de las autoridades locales en este momento se concentra en la extracción de agua contaminada de las cisternas domésticasMETRÓPOLIArranca la construcción de la L-5 del Cablebús que va de Mixcoac a Magdalena ContrerasLas primeras obras se llevan a cabo en las cercanías del Centro de Transferencia Modal (Cetram) MixcoacMETRÓPOLIFilmaciones dejan a la CDMX más de 41.4 mddProductoras convierten 574 colonias en foros gracias a su valor urbano, histórico y la arquitectura que tienen METROPOLICDMX activa el Plan Tlaloque 2.0 tras lluvias históricas; caen más de 21 millones de metros cúbicos de aguaLas lluvias de mayor intensidad se registraron en estaciones ubicadas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Álvaro Obregón y AzcapotzalcoMETROPOLIInundaciones provocan cierre del Tren Ligero y de estaciones del Metro en Circuito InteriorÁlvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero se encuentra en Alerta Roja por lluvias con diversas afectaciones a la vialidadMETRÓPOLIActivan Alerta Roja por fuertes lluvias en tres alcaldías de la CDMXSe prevén fuertes lluvias y caída de granizo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México durante la noche de este miércoles 8 de julio y la madrugada del 9 de julioLO+VISTO1TENDENCIAS¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia del futbolista noruego Erling Haaland?2FINANZAS¿De dónde vienen los ingredientes de McDonald’s?3MÉXICOTras el Mundial, iniciará el debate sobre redes sociales e IA: SheinbaumCOLUMNASHiroshi TakahashiEl Espectador / Adopta IMSS a una de las empresas favoritas de la DefensaLuis CarrilesAguas profundas / Fresnillo PLC conquista CanadáJavier OrozcoAntena / IA: lo que viene y se debe cuidar HR RatingsEl Mundial se acaba, la inversión pública se queda (aunque no fue suficiente)LO+RECIENTEMETRÓPOLIGran remate de libros, películas y discos 2026: lugar y fecha para que asistas en CDMXMETRÓPOLIGrieta en San Juan de Aragón es por fugas de agua, dicen la alcaldía Gustavo A. Madero y SegiaguaMETRÓPOLIEl robo de esculturas y placas de bronce de la iglesia de Los Santos Cosme y Damián; hay un detenidoMETRÓPOLILínea 4 del Cablebús: lo que tienes que saber sobre la ruta y la cancha de futbol que van a construirNewsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONES"Guerra" declarada OsvaldoCARTONESPatricio Patricio