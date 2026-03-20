Habitantes de Magdalena Mixiuhca rechazan inauguración de la primera Utopía fuera de Iztapalapa











Ciudad de Mexico , 20 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Clara Brugada aseguró que construiría 100 utopías, las cuales se irán inaugurando 16 por año, una por cada alcaldía / Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

A menos de dos días de la inauguración de la primera Utopía de Clara Brugada como jefa de gobierno de la CDMX y fuera del territorio de Iztapalapa, habitantes de la colonia Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Venustiano Carranza, se manifestaron en contra del proyecto, acusaron que les quitaron 10 canchas de futbol con pasto natural y decenas de árboles.

Miembros del Comité en Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, denunciaron que durante año y medio solicitaron a autoridades del gobierno de la CDMX, mesas de diálogo para evitar la intervención del espacio que durante años fue una zona verde, con árboles y un suelo que permitía la filtración del agua a los mantos acuíferos.

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“Tras año y medio de solicitudes, de tocar puertas, de presentar diagnósticos propios ante la ausencia de diagnósticos oficiales o hechos por el gobierno (...) mientras exigíamos ser consultados, llegaron órdenes para que la maquinaría pesada iniciara su labor. Hoy a días del corte de listón, con apenas la mitad del proyecto concluido, pretende cerrar un proceso que nació sin consulta, creció sin opacidad y se impone a la ciudadanía”, denunció el colectivo vecinal.

Y para mostrar su inconformidad a la próxima inauguración el 22 de marzo a las 10:30 horas, algunos vecinos colocaron pancartas en la entrada principal del próximo lugar recreativo y de servicios, con denuncias como “el espacio público no es del gobierno”.

“En la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca había vida, había árboles, había suelo permeable, canchas en uso, prácticas deportivas, historia y comunidad. Lo que aquí se hizo no fue recuperación de un espacio, sino sustitución por otro. (...) se rellenaron de concreto cinco hectáreas, donde había canchas de futbol y recargas a los mantos acuíferos”, reiteraron en un manifiesto leído frente a la nueva utopía.

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Mientras tanto, dentro del lugar, los trabajos de construcción continúan llevándose a cabo, algunos secretarios como el de Gestión Integral del Agua (Segiagua) Mari Esparza, realizaron recorridos para cerciorarse de que las obras estuvieran por concluirse, pese a que aún existe maquinaria presente.

“Vamos a tener el suministro de Agua Bienestar, de los garrafones del programa. Vamos a tener puntos en las cafeterías, en la tienda de productos del campo de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), y vamos a tener también módulos de autoservicio para que la gente llegue con su garrafón y rellene su garrafón. También vamos a captar lluvia, será una utopía muy sustentable, y todos los derechos son techos cuenca para recaudar agua de lluvia y también habrá un sistema de filtrado”, explicó Mario Esparza al ser cuestionado si la utopía estará lista para este domingo.

El pasado 3 de marzo, El Sol de México realizó un recorrido por las obras de esta Utopía, y a 19 días de su inauguración comprobó que las obras aún distaban mucho para ser concluidas. Además la entrega oficial se estará haciendo tres meses después de lo estipulado en los contratos de construcción, donde se esperaba que quedará concluida en diciembre del año pasado.