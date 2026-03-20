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Metrópoliviernes, 20 de marzo de 2026

Habitantes de Magdalena Mixiuhca rechazan inauguración de la primera Utopía fuera de Iztapalapa

Este domingo 22 de marzo será inaugurada la primera de 100 utopías, de acuerdo con los compromisos hechos por Clara Brugada

Dana Estrada / El Sol de México

Y aunque tuvieron pequeñas reuniones con algunos secretarios, sus solicitudes no fueron atendidas, ya que planteaban una consulta ciudadana, en donde los vecinos votaran si querían o no la utopía, pero tampoco se realizó. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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