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Metrópolimartes, 14 de abril de 2026

Habitantes de San Gregorio Atlapulco buscan frenar la llegada de aguas negras que contaminan chinampas y hortalizas 

Habitantes y productores ganan amparo y buscan otras obras que ayuden a agilizar el paso de agua contaminada a sus cosechas

Dana Estrada / El Sol de México

A través del juicio de amparo 1444/2025, se busca proteger a la zona chinampera de Xochimilco de la contaminación que proviene de cuatro pueblos de Milpa Alta que llegan a los canales y chinampas.

Este amparo, lo llevarán a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, y a la empresa que se encuentra realizando las obras de una planta para tratar las aguas que se está llevando en la zona alta. 

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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