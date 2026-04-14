Habitantes de San Gregorio Atlapulco buscan frenar la llegada de aguas negras que contaminan chinampas y hortalizas 

Habitantes y productores ganan amparo y buscan otras obras que ayuden a agilizar el paso de agua contaminada a sus cosechas

Dana Estrada / El Sol de México

A través del juicio de amparo 1444/2025, se busca proteger a la zona chinampera de Xochimilco de la contaminación que proviene de cuatro pueblos de Milpa Alta que llegan a los canales y chinampas.

Este amparo, lo llevarán a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, y a la empresa que se encuentra realizando las obras de una planta para tratar las aguas que se está llevando en la zona alta.