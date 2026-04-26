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Metrópolidomingo, 26 de abril de 2026

Entre expectativas y protestas inició operaciones el Tren Suburbano al AIFA

Los pasajeros del tren Felipe Ángeles llegaron desde temprana hora a la estación Buenavista para abordar el primer convoy que salió a las 16:08 horas

Manuel Cosme

Por su parte, el señor Sergio llegó a la estación a las 11:00 horas y quería ser de los primeros en abordar el nuevo tren, pero “ya no fuimos de los primeros porque ya se subieron todos los reporteros” y también no se le hizo cara la tarifa.

A la altura de Tultepec, los vecinos levantaron pancartas con la frase: “El pueblo indígena de Xaltocan exige los títulos de propiedad, no más engaño”.

“Xaltocan ya cumplió con 132 hectáreas para el proyecto AIFA, ¿cuándo va a cumplir el Gobierno?” y “Exigimos” se pudo leer en las pancartas.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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