Metrópoliviernes, 3 de julio de 2026

Habrá Ley Seca todo el domingo 5 de julio en la zona Centro de la CDMX, por el partido México contra Inglaterra

El gobierno capitalinó sumó a las colonias Roma Norte y Condesa, pues en esas zonas se detectó la compra de alcohol por parte de los aficionados

Dana Estrada / El Sol de México

Colonias con Ley Seca

WhatsApp Image 2026-06-30 at 9.11.35 PM
Dana Estrada
Últimas notas:

Más Noticias