Habrá Ley Seca todo el domingo 5 de julio en la zona Centro de la CDMX, por el partido México contra Inglaterra
El gobierno capitalinó sumó a las colonias Roma Norte y Condesa, pues en esas zonas se detectó la compra de alcohol por parte de los aficionados
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