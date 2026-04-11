Hallan más de 200 restos óseos en lagunas de Tláhuac y Chalco

Familiares de personas desaparecidas realizaron esta semana la primera jornada de búsqueda en las lagunas de Tláhuac y Chalco

Gustavo Sanchez Benitez

Los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles CDMX, Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, así como familias independientes, culminaron así la primera etapa de una jornada de búsqueda en esta zona.

“El terreno es complicado”, señalaron los colectivos antes del inicio de estas jornadas que comenzaron el 7 de abril y culminaron el pasado viernes.

Tras el hallazgo de 219 restos óseos, manifestaron su indignación, profunda preocupación y firme exigencia de que se les identifique.

“Consideramos que esta área reviste un alto interés forense y deberá ser explorada de manera exhaustiva en las siguientes jornadas, dada la relevancia de los hallazgos obtenidos”, apuntaron los colectivos.

Los colectivos pidieron que los procesos de análisis e identificación derivados de esta y futuras jornadas de búsqueda, se realicen con el máximo respeto y con la escucha permanente a las familias.

Exigimos la plena y pronta identificación de los restos con total transparencia, así como el acceso oportuno y continuo a la información sobre los avances de los peritajes correspondientes

Las familias de personas desaparecidas afirman que tienen derecho a la verdad y que continuarán este tipo de jornadas en esta zona, aunque no precisaron cuándo.