Metrópolimartes, 25 de agosto de 2026

Hay 35 detenidos de las 214 denuncias de despojo presentadas en los últimos 18 días en CDMX

La Fiscalía de CDMX informó que se han desechado 50 denuncias debido a que no corresponden al delito sino a problemas condominales

Dana Estrada / El Sol de México

Alfonso Ramirez Cuellar - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
ANÁLISIS

La guerra contra el despojo está declarada

1052246_Campamento por desalojo Popotla_impreso
Dana Estrada
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