Hay 35 detenidos de las 214 denuncias de despojo presentadas en los últimos 18 días en CDMX
La Fiscalía de CDMX informó que se han desechado 50 denuncias debido a que no corresponden al delito sino a problemas condominales
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