¿Home office obligatorio en CDMX por lluvias? Lo que plantea la propuesta que aprobó el Congreso capitalino
La congresista Leonor Gómez Otegui apuntó que la legislación es por la salud mental de los capitalinos, por su seguridad “ante las inclemencias del tiempo” y por un entorno laboral justo y humano
Jorge Morales
¿Qué dice la ley aprobada por el congreso para dar Home Office por lluvias en la CDMX?
¿A partir de cuándo se puede hacer Home Office por lluvias en la CDMX?
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