IECM abre registro en internet para votar en Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo











Ciudad de Mexico , 22 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El registro digital busca garantizar la participación de las personas que no pueden acudir presencialmente / Foto: INE / Cuartoscuro.com

A partir de mañana y hasta el 15 de abril, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abre la posibilidad a los capitalinos, personas residentes en el extranjero, en estado de postración o que elijan no acudir presencialmente de que se registren en el Sistema Electrónico por Internet (SEI) y participen anticipadamente en la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la elección vecinal.

Las autoridades del organismo explicaron a los habitantes locales que aquellos que opten participar por la vía digital tienen que descargar gratuitamente la última aplicación móvil SEI, la cual está disponible en Google Play o Apple Store.

Los siguientes pasos a seguir por los ciudadanos es que dar clic en la opción de “Registro”, leer y aceptar las condiciones del Aviso de Privacidad; capturar la credencial de elector por ambos lados; revisar y validar que el nombre, la clave de elector, el OCR, que es un número identificador único de 12 o 13 dígitos que está en el documento, y el Código de Identificación de la Credencial (CIC) coincidan con los de la credencial; ingresar el número de celular; efectuar una prueba biométrica facial por medio de la toma de imágenes mediante la aplicación y hacer clic en “finalizar registro”.

La institución agregó que cuando concluya la inscripción, el SEI generará un acuse y una contraseña que será la llave de acceso, la cual servirá para que las personas opinen virtualmente, por medio de la misma aplicación, durante la Jornada Anticipada que se efectuará del lunes 20 al jueves 30 de abril.