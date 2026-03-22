elsoldemexico
Metrópolidomingo, 22 de marzo de 2026

IECM abre registro en internet para votar en Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo

El cierre de la inscripción para que puedan participar en la consulta por vía digital será el miércoles 15 de abril

Manuel Cosme

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

Aves_apertura
METRÓPOLI

Gorrión: el pequeño señor de las banquetas en CDMX

El gorrión se volvió parte de esa utilería viva de la ciudad que sólo se nota cuando falta: el motociclista, la señora de los tamales, el policía recargado en una patrulla, la jacaranda en flor, la fila del camión, el perro dormido junto al puesto de periódicos. Está ahí, pero su abundancia lo volvió invisible.

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Betty Zanolli

Rumbo a la demolición cultural de Occidente (VI)

image
Felipe Arizmendi

Conversión eclesial: los pobres

image
Flor María Yáñez Álvarez

Cuba no es cualquier país

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / La ‘maldita primavera’ en Guelatao

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES