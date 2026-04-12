IECM avanza en preparativos para Consulta Ciudadana que será el 3 de mayo

El IPN, con la ayuda de su Escuela Nacional de Ciencias Básicas entregó tres mil aplicadores de tinta morada indeleble para los comicios

Manuel Cosme

El IECM aseguró que esa sustancia es segura, resistente y visible por lo menos 12 horas, lo que asegura la veracidad del sufragio y evita duplicidades.

La tinta es de color morado, visible desde su aplicación y con una permanencia de al menos 12 horas, su tiempo de secado es de 15 segundos aproximadamente, resiste solventes de uso común y no provoca irritación en la piel.

El IECM agregó que cuando terminan los comicios, el líquido sobrante se entrega a una empresa especializada en el manejo de residuos químicos para su desactivación y confinamiento final, a fin de que no sea reutilizado.

Otras medidas que aplicará el organismo comicial para garantizar la autenticidad del sufragio son que las boletas a usarse en esa fecha tendrán talón foliado, microimpresión y carácter invertido.