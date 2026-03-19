









Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La elección de los Copaco se realizará el 3 de mayo; el cargo es honorífico e iniciarán funciones en junio. / Foto: Fotógrafo Especial / Cuartoscuro.com

El domingo 22 de marzo es el último día para que los vecinos que aspiran a ser parte de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) se inscriban y participen en la elección del próximo 3 de mayo, anunció el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El organismo facilitó el trámite con la puesta en servicio de un canal digital denominado Plataforma de Participación del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que las personas interesadas en participar se inscriban; o lo hagan presencialmente ante la Dirección Distrital correspondiente a su colonia en un horario de las 09:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes o de 09:00 horas a las 14:00 horas los sábados y domingos.

Los requisitos para el registro son que los aspirantes tengan pleno ejercicio de sus derechos, presenten credencial para votar vigente correspondiente a la Unidad Territorial donde quieran participar, estar inscrita o inscrito en la Lista Nominal de Electores con corte al 15 de marzo de 2026 y acreditar al menos seis meses de residencia en la zona.

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La Comisión de Participación Ciudadana la integran nueve vecinas o vecinos electos por medio del sufragio universal, libre, directo y secreto, el cargo es honorífico e iniciarán funciones en junio de este año y las concluirán en mayo de 2029.

El personal del IECM tiene hasta el 25 de marzo para revisar los registros y la documentación presentada por los aspirantes; luego, el 27 de marzo, publicará los folios de quienes cumplieron con los requisitos y, el 29 de marzo dará a conocer el listado de los finalistas.

El lunes 30 de marzo se difundirá el calendario para la asignación aleatoria de las letras con la que será identificada cada candidatura en la boleta electoral; este trámite ocurrirá entre el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril.

El artículo 84 de la Ley de Participación Ciudadana fija a los copacos 21 atribuciones, por ejemplo, representar los intereses colectivos de los vecinos de las colonias, tomar conocimiento, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los habitantes de la colonia; participar en la presentación de proyectos en la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo; y supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por la Asamblea Ciudadana para la colonia.