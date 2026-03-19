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Metrópolijueves, 19 de marzo de 2026

Instituto Electoral cierra este domingo la inscripción de candidaturas vecinales

Los aspirantes pueden registrarse de forma digital o presencial para poder participar en la elección que se realizará el 3 de mayo

Manuel Cosme

¿Cuáles son las funciones de los Copacos?

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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