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Metrópolijueves, 19 de marzo de 2026

IMSS garantizará acceso al aborto voluntario en CDMX y 25 estados 

El IMSS informó que disponen de un chatbot para acceder a información sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)

Gloria López / El Sol de México

En redes sociales, el IMSS informó que disponen de un chatbot informativo en WhatsApp para orientar a la población sobre diversos servicios de salud.

A través del número 55 4595 0448, las personas podrán acceder a información general sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y otros temas relacionados con la atención médica.

En su cuenta de X, Abortistas MX señalaron que este avance es un logro colectivo, en el que también han incidido acciones desde la sociedad civil para impulsar la justicia reproductiva en el país.

Resaltaron que en 2023 promovieron 14 juicios de amparo en favor de 287 personas con posibilidad de ser derechohabientes o beneficiarias del IMSS.

Reportera de la CDMX. Cubro temas de género, política, derechos humanos y de la diversidad sexual.

Gloria Lopez
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