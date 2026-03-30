Incidentes cerca del estadio Azteca durante el México-Portugal fueron menos que en otros eventos masivos: C5
El C5 detalló que nueve de los 14 incidentes del sábado se registraron antes del partido, entre las 15:00 y las 17:00 horas. Ninguno de ellos por daño patrimonial
Karla Mora / El Sol de México
El C5 detalló que nueve de los 14 incidentes del sábado se registraron antes del partido, entre las 15:00 y las 17:00 horas. Ninguno de ellos por daño patrimonial.
Entre los incidentes reportados hubo agresiones a personas, lesionados por caída y presencia de franeleros, detalló Guerrero Chiprés.
“En total, en la Ciudad de México contamos con 113 mil 814 cámaras y para junio esperamos tener más de 119 mil”, señaló.
Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.
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