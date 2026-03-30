El C5 detalló que nueve de los 14 incidentes del sábado se registraron antes del partido, entre las 15:00 y las 17:00 horas. Ninguno de ellos por daño patrimonial

Karla Mora / El Sol de México

El C5 detalló que nueve de los 14 incidentes del sábado se registraron antes del partido, entre las 15:00 y las 17:00 horas. Ninguno de ellos por daño patrimonial.

Entre los incidentes reportados hubo agresiones a personas, lesionados por caída y presencia de franeleros, detalló Guerrero Chiprés.

“En total, en la Ciudad de México contamos con 113 mil 814 cámaras y para junio esperamos tener más de 119 mil”, señaló.