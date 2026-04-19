Incompleta y con obstáculos, Gobierno de CDMX inaugura Ciclovía Gran Tenochtitlan Tlalpan

Clara Brugada admitió que la construcción de ciclo pistas provoca resistencias de parte de la sociedad; usuarios sortean trafitambos para incorporarse a la vía

Manuel Cosme

La ciclovía, reportó, tiene 20 mil 853 metros lineales de guarniciones en forma de jardinera, 43 mil metros lineales de balizamiento. Además, se repavimentaron 40 mil metros cuadrados, se colocaron mil 410 boyas viales y 37 dovelas de concreto

El secretario de Obras y Servicios dijo que la ciclovía también dará servicio por la noche, ya que tendrá mayor alumbrado con la colocación de más de cinco mil nuevas luminarias a lo largo de sus 30 kilómetros.

En el Zócalo capitalino, Clara Brugada, jefa de gobierno local, dio el banderazo de salida a la rodada y afirmó que esa ciclovía es una gran obra de movilidad, la cual transforma el espacio público y representa un paso firme hacia una ciudad de todas y de todos.

La mandataria de la Ciudad de México reconoció que la construcción de ciclovías no es fácil, porque provocan muchas resistencias, pero consideró que esa es la lucha que se quiere y que con la inauguración de la ciclovía es posible afirmar que la Calzada de Tlalpan es de todas y todos.

“En ese entonces, ver a cientos de ciclistas ocupando carriles centrales de las avenidas como Reforma o Insurgentes era un acto de desobediencia civil. Muchas de estas rodadas se realizaban bajo el lema “un auto menos”, que buscaba confrontar la mentalidad automovilista de la época”, expresó el funcionario.

Opinó que esa presión inicial fue el antecedente de la infraestructura de los 553 kilómetros de ciclovías, el sistema Ecobici y el Paseo Dominical en Bicicleta al cual casi 100 mil personas asisten cada domingo.

Los participantes en la rodada de inauguración de la Ciclovía Gran Tenochtitlan llegaron a la Plaza de la Constitución desde antes de las 8:00, por lo que a las 9:20 horas empezaron a silbar para demandar que acabaran los discursos y se avanzará.