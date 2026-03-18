Inicia segunda fase de rescate de restos no identificados en fosa común del Panteón de Dolores











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Los trabajos tomarán 10 días, del 17 al 27 de marzo, y continuarán en la fosa número 26 / Foto: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro.com

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas local y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, iniciaron este 17 de marzo la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas en la Fosa Común del Panteón Civil de Dolores. En su arranque ya han rescatado 155 microfragmentos óseos.

Los trabajos tomarán 10 días, del 17 al 27 de marzo, y continuarán en la fosa número 26, la cual ya había sido explorada durante la primera fase, llevada a cabo el año pasado en noviembre.

“Se desarrolla la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, en la zona norte de la fosa 26, línea 2BIS, nivel 9, donde personal especializado realiza labores de recuperación y análisis de elementos óseos con el objetivo de avanzar en su identificación y restitución digna a sus familias”, expresó en un comunicado la Comisión de Búsqueda.

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En estos trabajos, en donde se remueve la tierra y se hace una revisión minuciosa de la misma, colaboran miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos, trabajadores del Panteón Civil de Dolores, personal del Poder Judicial de la CDMX, y grupos de mamás y familiares buscadores.

Todos los restos óseos encontrados están siendo trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF) con la intención de ser analizados, y cotejar los resultados con perfiles de personas reportadas como desaparecidas.