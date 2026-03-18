Inicia segunda fase de rescate de restos no identificados en fosa común del Panteón de Dolores
Con la participación de diversas instituciones, la segunda fase del Plan de Recuperaciones Controladas busca recuperar y analizar restos óseos para su identificación
Dana Estrada / El Sol de México
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