Los trabajos, que iniciarán en la segunda semana de abril y deberán estar listas en junio de este año, serán para optimizar accesos y flujos de los pasajeros

Karla Mora / El Sol de México

Las obras mejorarán la accesibilidad, el flujo de usuarios y la operación, sin suspender el servicio.

La obra iniciará la segunda semana de abril y deberá estar listas en junio de este año. El fallo de la licitación será el 15 de abril.

“Para atender estas necesidades, es necesario llevar a cabo intervenciones técnicas puntuales de carácter funcional, orientadas al retiro, reubicación, instalación y acondicionamiento de diversos elementos dentro del área designada.

“Asimismo, favorecerá un mejor aprovechamiento del espacio disponible y fortalecerá la calidad del servicio ofrecido, en congruencia con los objetivos de movilidad sustentable de la Ciudad de México”, expone la licitación.

Una de las modificaciones que contempla el proyecto es el retiro de un rack para bicicletas, estructura que, hasta hace unas semanas, ocupaban ambulantes, para sujetar un puesto de tacos y para guardar triciclos y diablos de los vendedores.

Actualmente, la estructura está cubierta con tapiales de madera, lo que impide su uso.

Los cambios incluyen la implementación de pavimento táctil, rampas, barandales, cerramientos, cristalería, señalética y mobiliario urbano para el adecuado funcionamiento y atención al usuario.

La zona que rodea la estación San Lázaro tiene decenas de comerciantes ambulantes, principalmente a la entrada de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO).