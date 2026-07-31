Injuve aplica pruebas gratuitas de VIH, Sífilis y Hepatitis C: conoce las sedes y horarios
En el Injuve también encotrarás información sobre salud sexual y orientación sobre salud reproductiva
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Cómo se raliza una prueba rápida y qué pasa en caso de que sea positiva?
¿Cuáles son las sedes?
¿Qué necesito para realizarme una prueba?
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