elsoldemexico
Metrópoliviernes, 31 de julio de 2026

Injuve aplica pruebas gratuitas de VIH, Sífilis y Hepatitis C: conoce las sedes y horarios

En el Injuve también encotrarás información sobre salud sexual y orientación sobre salud reproductiva

Síguenos en:whatsappgoogle

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cómo se raliza una prueba rápida y qué pasa en caso de que sea positiva?

¿Cuáles son las sedes?

¿Qué necesito para realizarme una prueba?

Ali Rodriguez Rios
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Luis Carriles

Aguas Profundas / Mercurio de Querétaro, oro de Venezuela

image
Javier Orozco

Antena / Noticieros: vigilados y acotados

image
IECM

Educación cívica y videojuegos

image
CIPMEX

La paz bajo la lluvia

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES