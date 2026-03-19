Instituto PHI fija postura sobre presunta paciente y expone lineamientos de atención psicológica

Juan Gregorio Martínez Canelón emitió un posicionamiento sobre señalamientos en su contra y explicó sus procedimientos de atención, así como la ausencia de registros relacionados con el caso

Vania Solís / El Sol de México

En el Instituto PHI Internacional, no existen registros sobre esta toma de contacto, ni solicitud de esta supuesta cita virtual.

Respecto a las cuatro denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Juan Martínez dijo que no ha sido informado ni le ha llegado ninguna notificación por parte de las autoridades, sobre estas supuestas denuncias.

El Instituto PHI dijo que desde su creación ha expuesto con transparencia en sus redes sociales como en su página web, el nombre de Terapia Humanista Integrativa, de hecho es lo primero que aparece cuando las personas le consultan.