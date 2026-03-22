En seis años, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil registró 995 inundaciones en las 16 alcaldías, afectando principalmente a Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac y Álvaro Obregón

Dana Estrada / El Sol de México

Estos números superan los registrados por la misma dependencia en 2020, cuando las precipitaciones provocaron afectaciones en 483 viviendas y 32 calles primarias y secundarias, así como el remolque de 129 vehículos.

Ese mismo día se registraron nueve inundaciones en Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán, Venustiano Carranza, Tlalpan e Iztacalco.

Para evitar que este año se repita el escenario, el gobierno local inició este mes trabajos de desazolve en el drenaje y cárcamos.

“Ya estamos haciendo todo el trabajo de prevención con la información que se tiene y con base en la precipitación del año pasado, que fue más elevada que en años anteriores. Es claro que el cambio climático ya nos alcanzó.

“Estamos viviendo el cambio climático. Ya no estamos anticipando que en algún momento llegará. Derivado de eso, tenemos un trabajo interinstitucional en el que establecemos tramos de control”, explicó Ayala.

Por ello, este año se iniciaron trabajos permanentes de retiro de residuos, ya que se espera un número de alertas por lluvias torrenciales similar al del año pasado, que, de acuerdo con Ayala, fue de aproximadamente 600.

Del 2020 a enero de este año, Protección Civil ha registrado 995 inundaciones en las 16 demarcaciones, con mayor incidencia en Iztapalapa, Tlalpan, Tláhuac y Álvaro Obregón.

En ese periodo, se contabilizan cuatro mil 27 viviendas afectadas, mil 60 vialidades inundadas y 597 automóviles remolcados tras quedar atrapados en encharcamientos.