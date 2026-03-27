Invea vigilará que no haya hoteles irregulares durante el Mundial de Futbol
En 15 meses, el personal del organismo ha revisado más de 200 hoteles en toda la CDMX que se promocionan a través de internet, pero que carecen de documentación como el uso de suelo
Dana Estrada / El Sol de México
“En el caso de los últimas clausuaras, ya están entregando los papeles correspondientes para buscar el pago de la multa y la liberación”, explicó el funcionario.
La mayoría de las revisiones se hicieron gracias a reportes vecinales quienes han levantado sus quejas al observar que inmuebles con uso de suelo habitacional los convierten clandestinamente en hoteles y los anuncian a través de internet.
Este tipo de acciones serán permanentes, no solo durante el Mundial, para evitar que se presente cualquier asunto relacionado con alguna ilegalidad.
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