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Metrópoliviernes, 27 de marzo de 2026

Invea vigilará que no haya hoteles irregulares durante el Mundial de Futbol

En 15 meses, el personal del organismo ha revisado más de 200 hoteles en toda la CDMX que se promocionan a través de internet, pero que carecen de documentación como el uso de suelo

Dana Estrada / El Sol de México

“En el caso de los últimas clausuaras, ya están entregando los papeles correspondientes para buscar el pago de la multa y la liberación”, explicó el funcionario.

La mayoría de las revisiones se hicieron gracias a reportes vecinales quienes han levantado sus quejas al observar que inmuebles con uso de suelo habitacional los convierten clandestinamente en hoteles y los anuncian a través de internet.

Este tipo de acciones serán permanentes, no solo durante el Mundial, para evitar que se presente cualquier asunto relacionado con alguna ilegalidad.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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