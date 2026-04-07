Manuel Perló Cohen, investigador de la UNAM, dijo que la sobreexplotación y fugas en la red acentúan este problema histórico que se debe atender para evitar crisis y desventajas en los próximos 10 a 20 años

Manuel Cosme

El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM reconoció que son necesarios muchos recursos para enfrentar estos problemas y una visión muy amplia, que vaya más allá de la Ciudad de México.

“Espero que el programa continúe con la misma fuerza y presupuesto que en el sexenio anterior, cuando la doctora Sheinbaum impulsó mucho la sectorización y logró recuperar, dos mil litros por segundo gracias a la disminución de fugas”.

Confió en que ese último proyecto no se concrete y que el gobierno actual sea más eficiente en la utilización del agua. Y la continuidad de proyectos de infiltración y de reciclaje, todo ello combinado con el aprovechamiento del agua de lluvia.

El especialista reconoció que el gobierno capitalino conoce el alcance del problema; por ello entre los principales temas de su agenda se encuentran la visión integral de la ZMVM.

Advirtió que, de no hacerlo, continuarán los problemas de grietas, hundimientos, falta de agua y socavones.