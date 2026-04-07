elsoldemexico
Metrópolimartes, 7 de abril de 2026

Alertan sobre crisis de agua en la Zona Metropolitana del Valle de México

Manuel Perló Cohen, investigador de la UNAM, dijo que la sobreexplotación y fugas en la red acentúan este problema histórico que se debe atender para evitar crisis y desventajas en los próximos 10 a 20 años

Manuel Cosme

El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM reconoció que son necesarios muchos recursos para enfrentar estos problemas y una visión muy amplia, que vaya más allá de la Ciudad de México.

“Espero que el programa continúe con la misma fuerza y presupuesto que en el sexenio anterior, cuando la doctora Sheinbaum impulsó mucho la sectorización y logró recuperar, dos mil litros por segundo gracias a la disminución de fugas”.

Confió en que ese último proyecto no se concrete y que el gobierno actual sea más eficiente en la utilización del agua. Y la continuidad de proyectos de infiltración y de reciclaje, todo ello combinado con el aprovechamiento del agua de lluvia.

El especialista reconoció que el gobierno capitalino conoce el alcance del problema; por ello entre los principales temas de su agenda se encuentran la visión integral de la ZMVM.

Advirtió que, de no hacerlo, continuarán los problemas de grietashundimientos, falta de agua y socavones.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Cambio urgente

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Afores, claves en infraestructura

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Las buscadoras

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

Enfrentar la crisis de desapariciones

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES