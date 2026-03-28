Manuel Cosme

La actual administración de la alcaldía Iztapalapa encontró que el 93 por ciento del sistema de drenaje de la demarcación requiere renovación, debido a que su antigüedad promedio es de al menos 40 años, mientras que en los pueblos originarios alcanza hasta 50 años. Así lo informó Jesús Alfonso González May, director general de Servicios Urbanos.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario señaló que para este año se destinaron 150 millones de pesos a la sustitución de aproximadamente 23 kilómetros de tubería obsoleta. Sin embargo, la red secundaria de drenaje tiene una extensión cercana a los dos mil 200 kilómetros, lo que evidencia la magnitud del rezago.

Durante su participación en el foro “Retos y Oportunidades en Materia Hídrica Local: Agua en la Cuenca, en la Ciudad y en las Colonias”, organizado por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso local, González May indicó que el 71 por ciento de la red de agua potable ya ha sido renovada, mientras que el 29 por ciento restante aún requiere la sustitución de tuberías de asbesto-cemento por materiales más modernos, como el polietileno.

Asimismo, explicó que, por instrucción de la alcaldesa Aleida Alavez, se realiza un diagnóstico integral del estado de la red secundaria de drenaje, con el objetivo de reemplazarla de manera gradual. A partir de estas revisiones, se determinó que únicamente el 7 por ciento de dicha red ha sido sustituido hasta ahora.

Materiales antiguos y deterioro de las tuberías

“Nos hemos encontrado con muchas cosas; en algunas excavaciones ya no hay tubo, porque el material con que se construyeron los drenajes era cemento o asbesto y con el paso de los años y el correr de las aguas negras, de las aguas sanitarias pues se han ido desapareciendo los tubos”, narró González May.

El funcionario destacó que, durante las obras, han encontrado tramos donde las tuberías prácticamente han desaparecido. Esto se debe a que los materiales originales, como el cemento y el asbesto, se han degradado con el paso del tiempo y la constante exposición a aguas residuales.

Únicamente el 7 por ciento de la red secundaria de drenaje ha sido sustituida hasta ahora. / Foto: Cortesía Alcaldía de Iztapalapa

Presupuesto y planes para infraestructura hidráulica

Sobre las razones del deterioro, González May reconoció que históricamente este tipo de infraestructura no ha sido una prioridad para los gobiernos, debido a su baja visibilidad frente a otras obras públicas. No obstante, la actual administración ha decidido priorizar la renovación del drenaje.

En términos presupuestales, informó que en 2024 se destinaron 283 millones de pesos a infraestructura hidráulica, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 380 millones, de los cuales 150 millones se asignaron específicamente a la sustitución de drenaje. Con estos recursos, se prevé reemplazar 23 mil metros lineales de tubería, con un costo aproximado de seis mil 500 pesos por metro.

En 2024 se destinaron 283 millones de pesos a infraestructura hidráulica, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 380 millones. / Foto: Cortesía Alcaldía de Iztapalapa

González May también señaló que estas obras suelen generar inconformidad entre los vecinos, debido a las afectaciones viales ocasionadas por la maquinaria. Sin embargo, subrayó la importancia de concientizar a la población sobre los beneficios a largo plazo.

“Es importante concientizar a los habitantes de la ciudad, en este caso nosotros, de que se vuelve importante sustituir las redes de drenaje para evitar erosiones o socavones en los mismos y que pueden causar algún accidente mayor”, explicó.

Acciones contra inundaciones y colaboración interinstitucional

En materia de prevención de inundaciones, destacó la coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Entre las acciones emprendidas se encuentra la ampliación de vasos reguladores en la Unidad Vicente Guerrero, incluido uno ubicado en el Parque Cuitláhuac, para captar y almacenar agua pluvial.

En la zona de Ejército de Oriente, afectada por inundaciones en 2025, se trabaja en la rehabilitación de parte de la red de drenaje y en la construcción de un colector que permitirá conducir el agua hacia el drenaje profundo. De manera complementaria, la alcaldía construye dos pozos de absorción y da mantenimiento a otros siete en la parte alta del Cerro del Peñón, con el fin de retener el agua de lluvia y evitar su descenso hacia zonas habitadas.

Adicionalmente, en colaboración con Conagua, se construye un colector en la Sierra de Santa Catarina que reforzará la infraestructura existente en San Miguel Teotongo. Este sistema permitirá canalizar el agua hacia el vaso regulador El Salado, reduciendo el riesgo de inundaciones en zonas como Calzada Ignacio Zaragoza y Los Reyes La Paz.

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Finalmente, el funcionario advirtió que, si bien estas obras contribuyen a mitigar riesgos, no existe infraestructura capaz de soportar lluvias atípicas de gran intensidad. Explicó que una precipitación fuerte en Iztapalapa ronda los 35 milímetros por hora; sin embargo, en 2025 se registró una de 92 milímetros, casi el triple, lo que provocó severas afectaciones en colonias como Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, Balvanera y Juan Escutia.