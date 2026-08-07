elsoldemexico
Metrópoliviernes, 7 de agosto de 2026

Iztapalapa concentra la mayor demanda de garrafones de agua del bienestar en la CDMX

El primer año del programa “Agua del Bienestar” no alcanzó sus proyecciones iniciales, las cuales aspiraban a repartir hasta 100 mil garrafones por semana, en ese periodo solo lograron cerca de mil garrafones semanales

Síguenos en:whatsappgoogle

Dana Estrada / El Sol de México

968031_Suministro botes agua alcaldía Iztapalapa_web

Costo de un garrafón de agua bienestar

BEBEDEROS DE CU PUMA AGUA 17

Centros de distribución y consumo en alcaldías

Dana Estrada
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / “Leer es un placer genial, sensual…”

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Sexo, intimidad sexual y todo lo que dejamos fuera

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / Ezra, Nexos y la libertad

image
Eva Makivar

La Crème de la Crème / Adivinanza (tristemente) facilita

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES