Iztapalapa concentra la mayor demanda de garrafones de agua del bienestar en la CDMX
El primer año del programa “Agua del Bienestar” no alcanzó sus proyecciones iniciales, las cuales aspiraban a repartir hasta 100 mil garrafones por semana, en ese periodo solo lograron cerca de mil garrafones semanales
Dana Estrada / El Sol de México
Costo de un garrafón de agua bienestar
Centros de distribución y consumo en alcaldías
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