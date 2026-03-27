La alcaldía organiza la 183 representación de la Pasión de Cristo; este año sera el primero declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Karla Mora / El Sol de México

Las autoridades de la demarcación sostuvieron el 25 de marzo su última reunión con el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa (Cossiac) para acordar la logística.

El Sol de México cuestionó vía transparencia a la demarcación sobre cuál es su participación y la del Gobierno local en la promoción, impulso y apoyo a la representación este 2026, como parte del nombramiento.

En respuesta, expuso que la participación consiste en acciones de apoyo institucional, logística, seguridad y promoción cultural, sin intervenir en la organización religiosa o comunitaria del evento.