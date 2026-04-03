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Metrópoliviernes, 3 de abril de 2026

Iztapalapa supera número de visitantes en los últimos años: 2.2 millones de personas solo este Viernes Santo

La representación de la Pasión de Cristo, recién declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, acumuló 2.8 millones visitantes desde el domingo pasado

Dana Estrada / El Sol de México

El conteo de visitantes al centro de la demarcación comenzó desde el Domingo de Ramos, cuando la afluencia fue de 30 mil visitantes. Luego, el Martes de Bienaventuranzas fueron 22 mil 509 asistentes.

Y para este Jueves Santo el registro fue de 545 mil asistentes a las celebraciones y actividades en Iztapalapa

En total sumaron dos millones 848 mil 690 personas las que acudieron a la alcaldía para las celebraciones en torno a la Semana Santa, de acuerdo con el reporte de la alcaldesa. 

El saldo de los festejos fue blanco, precisó Alavez. Derivado de la tradición de los nazarenos, quienes cargan pesadas cruces, descalzos, se dieron este viernes más de 10 mil atenciones médicas básicas.

Reporteo la CDMX para medios impresos desde el 2016. Trabajo por el sueño de que dejen de existir las desigualdades y abandono institucional.

Dana Estrada
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