Juez autoriza entrada de policías de investigación al inmueble donde hallaron a Edith Guadalupe

Esta tarde se llevó a cabo una tercera audiencia, únicamente para tratar el ingreso de policías al inmueble de l colonia Nonoalco

Dana Estrada / El Sol de México

Fuentes ministeriales dijeron a El Sol de México, que en la audiencia se ratificó el ingreso de la autoridad al edificio sin autorización.

Y es que la persona que se encontraba en ese momento dentro del inmueble fue el propio administrador del edificio, por lo que un juez dio la resolución, en donde se aprobó que los PDI entraran al edificio.

En la audiencia acudieron los abogados de Juan Jesus “N”, de 24 años de edad quien se encuentra privado de su libertad en dicho reclusorio, y quien es acusado por el delito de feminicidio de Edith Guadalupe, el pasado 15 de abril.