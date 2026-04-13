Juventudes autogestivas para la transformación 2026: cómo obtener los 25 mil pesos del programa del Injuve
El apoyo económico se otorgará para la implementación de un proyecto comunitario en el que participen jóvenes de 18 a 29 años
Alma Hidalgo / El Sol de México
Requisitos para ingresar a Juventudes autogestivas para la transformación 2026
Los requisitos para poder formar una colectiva son:
Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
¿Cómo registrarse al programa del Injuve?
La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de abril y los resultados se darán a conocer el 1 de mayo.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.
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