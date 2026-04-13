Juventudes autogestivas para la transformación 2026: cómo obtener los 25 mil pesos del programa del Injuve

El IPN, con la ayuda de su Escuela Nacional de Ciencias Básicas entregó tres mil aplicadores de tinta morada indeleble para los comicios

Indicaron que continuarán las protestas mientras continúen las fallas en el mantenimiento, haya falta de personal y carencia de insumos de operación

El Gobierno de CDMX aclara que los ejidatarios no han rechazado definitivamente el proyecto que irá de la terminal Tláhuac de la Línea 12 del Metro a Milpa Alta

El Cablebús también registró afectaciones, debido a que suspendió su servicio durante varios minutos en las líneas 1 y 3 por la actividad eléctrica

Se recomienda a los usuarios anticipar su salida o buscar alternativas de transporte como el Metrobús o Trolebús, que operan con refuerzos en rutas paralelas

Aumentaron de 348 en 1987 a más de tres mil en 2020, principalmente en zonas de conservación sin servicios y con riesgos ambientales

Activistas denuncian maltrato animal y acusan directamente a Clara Brugada de violar la ley y de la muerte de más de 36 animalitos; la circulación está afectada en ambos sentidos

El giro con mayor derrama económica estimada será el de hospedaje, con 10 mil 512 millones de pesos

La mandataria, aseguró que existen pláticas y que este martes se darán a conocer los avances en el tema

El pequeño guerrero de Xico pasó más de un mes hospitalizado luchando por sobrevivir con 80 por ciento de quemaduras en su cuerpo

Nodal dice que está posponiendo su boda religiosa con Ángela Aguilar: casi me explota en el carro

¿Quién es Ruby Rose? La actriz acusa a Katy Perry de agresión sexual; el equipo de la cantante dice que es mentira

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de abril y los resultados se darán a conocer el 1 de mayo.

El apoyo económico se otorgará para la implementación de un proyecto comunitario en el que participen jóvenes de 18 a 29 años

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de abril y los resultados se darán a conocer el 1 de mayo.

El Instituto de la Juventud (Injuve) de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para el programa Juventudes autogestivas para la transformación, mediante el cual dan un apoyo de hasta 25 mil pesos para la implementación de un proyecto comunitario.