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Metrópolilunes, 13 de abril de 2026

Juventudes autogestivas para la transformación 2026: cómo obtener los 25 mil pesos del programa del Injuve

El apoyo económico se otorgará para la implementación de un proyecto comunitario en el que participen jóvenes de 18 a 29 años

Alma Hidalgo / El Sol de México

Requisitos para ingresar a Juventudes autogestivas para la transformación 2026

Los requisitos para poder formar una colectiva son:

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

¿Cómo registrarse al programa del Injuve?

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de abril y los resultados se darán a conocer el 1 de mayo.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.

Alma Rosa Hidalgo
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