Metrópolijueves, 20 de agosto de 2026

K-Expo México 2026: todo lo que debes saber sobre la comida, concierto gratis y tips de K-beauty

El evento busca llevar a todos los interesados en la cultura coreana a un evento lleno de marcas y objetos clásicos que han marcado las historias de los K-Dramas

Wendy Vega / El Sol de México

Kim Nam-Joon

¿Habrá conciertos de K-Pop en el K-Expo México 2026?

Wendy Vega
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