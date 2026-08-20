K-Expo México 2026: todo lo que debes saber sobre la comida, concierto gratis y tips de K-beauty
El evento busca llevar a todos los interesados en la cultura coreana a un evento lleno de marcas y objetos clásicos que han marcado las historias de los K-Dramas
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