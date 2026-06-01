La CDMX que recibe el Mundial 2026 en gráficos: de las obras a la expectativa de derrama económica
Obras, cierres viales, llamados del gobierno para reducir la congestión en la capital y la expectativa de la derrama económica generada por el torneo son algunas de las imágenes que enmarcan el tercer Mundial que recibe la capital
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