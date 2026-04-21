Lamento mucho que Edith Guadalupe no se encuentre entre nosotras: Sayuri Herrera, exfiscal de feminicidios

El accidente se registró en el kilómetro 37+000, en dirección a Nezahualcóyotl. Paramédicos atendieron a los lesionados, mientras que autoridades iniciaron las labores de retiro de unidades y el levantamiento del cuerpo de la víctima
Sayuri Herrera Román, extitular de la Fiscalía para Delitos de Feminicidios en la Ciudad de México, lamentó el feminicidio deEdith Guadalupe, desaparecida el pasado 15 de abril.
Dentro del Congreso de la Ciudad de México, donde recibió la medalla al mérito “Hermila Galindo e Ifigenia Martínez” por defender los derechos de las mujeres, Herrera confía en el actuar de la fiscal Bertha Alcalde Luján para resolver el caso, pese a las dilaciones y corrupción de agentes reconocida por Alcalde.
“Creo que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad está trabajando para que los protocolos se apliquen y que quienes no se apeguen aesos protocolos respondanfrente a esas responsabilidades. Se está aplicando además el protocolo de feminicidio”, dijo.
Envío a la familia un abrazo. Lamento mucho que Edith Guadalupe no se encuentre el día de hoy entre nosotras.Sayuri Herrera, exfiscal de feminicidios en CDMX.
“Y, como en su momento lo han hecho las autoridades capitalinas, están trabajando para fortalecer a la institución, donde también se miran las tareas pendientes. Y así lo reconocen”, sostuvo en entrevista con El Sol de Méxicola actual directora de Atención y Acceso en la Justicia en la Secretaría de las Mujeres federal.
Durante su discurso en tribuna, Sayuri Herrera reconoció que la justicia continúa siendo un camino lleno de obstáculos. Y dedicó su medalla a diversas personas que la han acompañado y a las víctimas de feminicidio.
“La institución está en constante transformación. Es necesario apostar a eso para seguir sosteniendo ese trabajo para seguir procurando la protección y justicia para las mujeres”, comentó Herrera al respecto de la administración de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX).
Fiscal de feminicidio en CDMX de 2020 a 2022 y después coordinadora de género en la FGJCDMX de 2022 a 2025, Sayuri Herrera destacó su labor por investigar con rigor y acompañar a las familias de víctimas, pese a las deficiencias, presiones políticas e intereses en conflicto de la fiscalía.
Es importante perseverar, siempre poniendo por delante la ética pública. Perseverar de manera organizada, con mucho diálogo y colaboración.Sayuri Herrera, exfiscal de feminicidios en CDMX.
Reporteo sobre medio ambiente, derechos humanos y corrupción, desde la periferia de la CDMX. Premio Nacional de Periodismo Científico 2023. Sueño que mi trabajo genere indignación, entusiasmo y esperanza y ser una nube. Quejas, historias y sugerencias a ivan.ortiz@elsoldemexico.com.mx