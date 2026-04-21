Lamento mucho que Edith Guadalupe no se encuentre entre nosotras: Sayuri Herrera, exfiscal de feminicidios

Sayuri Herrera, exfiscal de feminicidios en CDMX, dedicó su medalla por la defensa de las mujeres a Edith Guadalupe, víctima de feminicidio en la alcaldía Benito Juárez

Iván Ortiz

Su familia denuncia una serie de negligencias en el caso, desde retrasos en la búsqueda de la joven hasta pedirles dinero para realizar su trabajo.

Por último, la exfiscal recomendó a aquellos servidores públicos que trabajan a contracorriente no dejar de hacer lo correcto.