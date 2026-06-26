Largas filas se viven en la venta especial de la Tarjeta de Movilidad edición Mundialista
Las largas filas comenzaron con tres horas de anticipación en las afueras del Casino Militar del Campo Marte
Dana Estrada / El Sol de México
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