Las complicaciones de las obras mundialistas: retrasos, falta presupuestal y nuevas fechas de entrega

La Calzada Elevada, una de las obras insignia del gobierno de la CDMX, no contaba con presupuesto cuando se aprobó la emisión de su licitación

Karla Mora / El Sol de México

Para el Gobierno de la CDMX, el Mundial será “punto de partida para una transformación profunda de la capital”, con una inversión superior a ocho mil 900 millones para modernizar la infraestructura, movilidad, espacio público y seguridad.

En ese mismo acuerdo, señala que la construcción del mercado y biciestacionamiento del Cetram Huipulco pasaría de un monto de 79 millones 200 mil pesos a 40 millones, cambiando la fecha límite para ejercerlo de marzo a mayo de este año.

“Se instruye llevar a cabo las acciones necesarias para su ejecución y se realicen las erogaciones respectivas, de conformidad con las Reglas de Operación aplicables, la disponibilidad financiera del Fondo Mixto y demás normativa aplicable”, indica el documento.

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El Sol de México solicitó a la Sobse el avance de las obras realizadas sobre Calzada de Tlalpan, entre ellas las de la Calzada Elevada. En respuesta, la dependencia entregó un oficio con ligas de su portal de transparencia, de donde se obtuvieron los documentos previamente descritos.