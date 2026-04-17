Levantan censo por daños tras megafuga de agua en Álvaro Obregón

El censo realizado en Torres de Potrero por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, reveló daños en al menos nueve viviendas tras las inundaciones recientes, principalmente en electrodomésticos, mobiliario y estructuras

Vania Solís / El Sol de México

En un comunicado indicó que las inundaciones dejaron daños en al menos 11 viviendas, principalmente en electrodomésticos, mobiliario y daños estructurales, de acuerdo con el levantamiento realizado por personal de la dependencia.

“El operativo contó con la participación de 13 servidores públicos, quienes realizaron un recorrido casa por casa. En total, se inspeccionaron 11 viviendas, de las cuales en nueve se documentaron afectaciones de distinta magnitud”, señaló la Secretaría.

Durante la evaluación se aplicaron cédulas de daños que clasifican el nivel de inundación mediante un semáforo de colores: verde (10 a 15 centímetros), naranja (16 a 45 centímetros), rojo (46 a 99 centímetros) y morado (100 centímetros o más).

En varios casos se reportaron viviendas sin servicio de energía eléctrica, lo que dificultó la verificación completa de los daños. Asimismo, en algunos domicilios no fue posible realizar la inspección debido a la negativa de los residentes.

Se documentaron casos específicos como el de un establecimiento de abarrotes donde la propietaria conectó refrigeradores dañados por el agua para evitar la pérdida total de su mercancía, pese a no contar con facturas de los artículos afectados.

La Secretaría informó que continuará con el levantamiento de información para canalizar los apoyos correspondientes a las familias afectadas por las inundaciones.

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El martes pasado, un error al cierre de las compuertas del tanque Judío-Lerma, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua CDMX) dedicado a la captación, potabilización y suministro de agua, provocó el siniestro.

Con información de Dana Estrada