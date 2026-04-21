Esta restricción no se aplicará en los establecimientos que vendan alimentos preparados y cuenten con la autorización para la venta de bebidas alcohólicas

Manuel Cosme

¿Qué días habrá ley seca en Tláhuac?

Del jueves 23 de abril al 4 de mayo en las colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac, donde se efectúa la Feria de la Nieve.

Los días 2 y 3 de mayo durante la Fiesta de la Santa Cruz en la colonia Miguel Hidalgo y el pueblo de San Juan Ixtayopan.

Del 9 al 13 de mayo en la colonia Selene; entre el 22 de mayo y 1 de junio con motivo de la fiesta de la Virgen de Fátima.

Los días 14 y 15 de mayo en San Nicolás Tetelco con motivo de la festividad en honor de San Isidro Labrador.

Entre 23 y 25 de mayo en la colonia La Draga cuando es la fiesta del Señor de la Salud.

La alcaldía Tláhuac precisó que esta restricción no se aplicará en los establecimientos mercantiles que vendan alimentos preparados (no botana) que tengan la autorización para la venta de bebidas alcohólicas.