Ley seca por Semana Santa en CDMX: en qué alcaldías se aplicará

Otras demarcaciones dieron a conocer en la Gaceta Oficial de la CDMX que aplicarán esta medida

Manuel Cosme

La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) aplicará la “ley seca” parcialmente el jueves y viernes santos en 34 de sus colonias.

En un aviso publicado hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades de la demarcación informaron las unidades territoriales en las que tendrá vigor la restricción, entre ellas:

La alcaldía Magdalena Contreras también aplicará la “ley seca”, pero será en toda la demarcación. La vigencia de la restricción es el jueves, viernes y sábado santos.

La prohibición es para establecimientos mercantiles y el comercio informal, lo cual es considerado de alto impacto social y hay la posibilidad de que tenga consecuencias negativas para la seguridad pública.

Además, se indicó, se puede alterar el orden social si se desarrolla en los días en que se celebran esas festividades, ya que hay grandes concentraciones de personas.