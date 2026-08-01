Metrópolisábado, 1 de agosto de 2026La Línea 5 del Cablebús destapa corrupción solapada durante 26 añosLa nueva ruta, entrampada entre añejos intereses partidistasFacebookXWhatsAppTelegramE-MailCopiar linkArtículo impresoCompartirSíguenos en:Daniel Lizárraga y Karla Mora / El Sol de MéxicoInformación reservadaKarla MoraÚltimas notas:La Línea 5 del Cablebús destapa corrupción solapada durante 26 añosPor 7 mil 500 pesos ofrecen amparo contra examen de control de la UNAMTiro por la culata: la UNAM pagó 264 pesos por examen en línea para mejorar su revisiónClara BrugadaCablebusCDMXNOTAS RELACIONADASMETRÓPOLILíneas del Cablebús: qué estaciones conectan con el Metro y el MetrobúsMETRÓPOLICierran acceso al paradero de Mixcoac por obras del CablebúsMETRÓPOLIArranca la construcción de la L-5 del Cablebús que va de Mixcoac a Magdalena ContrerasMás NoticiasMETRÓPOLICDMX registra más caídas de árboles que inundacionesEntre enero de 2024 y junio de 2026, la CDMX registró mil 915 caídas de árboles y ramas, frente a 524 inundacionesMETRÓPOLICelebran cumpleaños de niños en situación de calle en La MercedLa asociación Nueva Alternativa de Trabajo Independiente organizó un cumpleaños comunitaro para niños en situación vulnerable, entre ellos Lety y Joseline, dos quinceañerasMETRÓPOLIInjuve aplica pruebas gratuitas de VIH, Sífilis y Hepatitis C: conoce las sedes y horariosEn el Injuve también encotrarás información sobre salud sexual y orientación sobre salud reproductivaMETROPOLIFuerte olor a gasolina causa alarma en Iztacalco; autoridades apuntan a posible acto vandálico en ductoHay 67 viviendas en la zona donde se han percibido los olores a combustible que están siendo visitadas por gente de Pemex, de la SGIRPC y de la propia alcaldíaMETRÓPOLIMetro gasta casi mil millones de pesos en obras de mantenimiento y remodelación este 2026Las obras se realizaron en al menos nueve de las 12 líneas del transporte, siendo las obras del Mundial en la Línea 2 las que representaron un gasto de 550 millonesMETRÓPOLIEn CDMX, siete de cada 10 personas que denunciaron despojo ya habían sido desalojadas de su hogarEl Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha abierto dos mil 293 juicios por el delito de despojo desde el 2023 al primer semestre de este 2026METRÓPOLIDan prisión preventiva a dos mujeres acusadas por despojo en la colonia Del ValleDiana N y Virginia N fueron trasladadas nuevamente al penal de Santa Martha Acatitla porque no contaban con un domicilio fijo para las notificaciones del juicio que enfrentanMETROPOLIEscudo Protector: Las medidas del Colegio de Notarios de la CDMX contra el despojoLos fedatarios exhortan a la ciudadanía a regularizar su patrimonio; emite seis medidas que dan legalidad a los documentos notariales y no puedan ser falsificadosMETRÓPOLIContinúan obras en la sala de urgencias de Xoco a un mes de su inauguraciónFamiliares de pacientes y trabajadores del hospital general dijeron que algunas áreas y equipos no están funcionandoPOLICIACADetienen a dos mujeres por presunto despojo de una vivienda en la colonia Del ValleVirginia "N" y Diana "N", fueron localizadas en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, y posteriormente trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha AcatitlaLO+VISTO1MUNDOBimbo y Save the Children se unen para apoyar a afectados por los terremotos en Venezuela2GOSSIPAsesinan a Julión Álvarez; fans disgustados con la noticia3MÉXICOMonreal tacha de desproporcionado el anteproyecto de presupuesto del INE para 2027COLUMNASJoel Hernández SantiagoHojas de papel volando /¿De la famosa México el asiento?Alejandro JiménezDisco duro / Economía se apaga; la gente felizDelia Angélica OrtizMi mamá y el sexo / ¿Cómo detectar la trata de personas?Eva MakivarLa Crème de la Crème / ¡No le copiéis!LO+RECIENTEMETRÓPOLISiete de cada 10 pequeños comercios en CDMX vendieron más durante el Mundial 2026METRÓPOLIGobierno de CDMX incumple transparencia en obras del Mundial 2026, denuncia Movimiento CiudadanoMETRÓPOLIAumentan denuncias por despojo en CDMX pese a medidas gubernamentales, alerta PANMETRÓPOLIFamilia de doña Carlota Alfaro podrá recuperar la casa invadida en Chalco este año Newsletter¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.Suscríbete GratisCARTONESCARTONESLleno total RubénCARTONESKill Fantino Osvaldo