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Metrópolisábado, 1 de agosto de 2026

La Línea 5 del Cablebús destapa corrupción solapada durante 26 años

La nueva ruta, entrampada entre añejos intereses partidistas

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Daniel Lizárraga y Karla Mora / El Sol de México

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