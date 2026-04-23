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Metrópolijueves, 23 de abril de 2026

Llega al Congreso de la CDMX iniciativa de reforma constitucional de rentas justas

La jefa de Gobierno envió el documento a los diputados locales; una vez aprobado, las rentas no podrán subir por arriba de la inflación

Manuel Cosme

El secretario de Gobierno César Cravioto envió el oficio al presidente de la Mesa Directiva de la iniciativa que ayer presentó la jefa de Gobierno que tiene cuatro ejes principales:

La legisladora desmintió la afirmación de los panistas en el sentido de que la propuesta enviada por la mandataria capitalina afectará a la propiedad privada.

“El reto central será encontrar un equilibrio entre los derechos de inquilinos y propietarios, se escucharán todas las voces como las de inquilinos, propietarios, especialistas, autoridades y sectores productivos”, agregó.

Reportero desde 1985 que no se cansa de aprender. Egresado de Periodismo y Comunicación Colectiva de la ENEP Acatlán.

Manuel Cosme
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