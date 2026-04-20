Llega el “Tribunal del Pueblo” a Milpa Alta

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y la alcaldía realizaron este ejercicio de aproximación para conocer de primera mano las necesidades de la población

KARINA ORTIZ PEREZ

En lo que se ha denominado el “Tribunal del Pueblo”, este proyecto ambiciona acercar la justicia administrativa a los pueblos y barrios originarios, y también busca la descentralización territorial.

Estas jornadas acercan servicios de justicia que, durante décadas, los habitantes de los pueblos y barrios originarios de Milpa Alta han tenido que recorrer largas distancias para acceder, destacó el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero.

Milpa Alta, demarcación con grandes retos

¿Qué considera esta iniciativa?

* Mecanismos de defensa: herramientas reales para que los habitantes puedan controvertir en juicio cualquier acto de la administración pública de la ciudad que consideren injusto.

* Orientación jurídica gratuita: asesoría oportuna para resolver dudas sobre trámites y procesos administrativos, incluyendo representación legal sin costo a través de la Defensoría Ciudadana del Tribunal.

* Capacitación y prevención de conflictos: con el fin de evitar que las controversias escalen a instancias judiciales prolongadas.

Confianza ciudadana es primordial

Al dar inicio a esta iniciativa, los funcionarios coincidieron que lo más importante es devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones, ya que al generar también una vinculación entre el Tribunal y las alcaldías, incrementa la construcción de soluciones integrales desde el territorio.