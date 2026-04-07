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Metrópolimartes, 7 de abril de 2026

Lluvia provoca inundaciones y caída de árboles en Iztapalapa

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local prevé que las condiciones para lluvias fuertes continúen parte de esta noche en la Ciudad de México

Karla Mora / El Sol de México

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó de la caída de un árbol sobre avenida Guelatao pasando Batalla de Ojitos al Norte.

Alrededor de las 18:13 horas, personal de la Policía Auxiliar ayudó a ciudadanos a cruzar en la Calzada Ermita Iztapalapa a la altura de Eje 6 Sur, por los encharcamientos registrados en la zona.

Saco notas de debajo de las piedras. Escribo sobre temas capitalinos desde hace 16 años.

Karla Mora
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