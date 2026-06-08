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Metrópolilunes, 8 de junio de 2026

Lluvia y viento desprenden árboles en Coyoacán, VC, MH, Tlalpan, Tláhuac, GAM, Iztapalapa y Benito Juárez

Los incidentes los atendió el Heroico Cuerpo de Bomberos; las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan también registraron encharcamientos

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Karla Mora / El Sol de México

Karla Mora
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