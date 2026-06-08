Lluvia y viento desprenden árboles en Coyoacán, VC, MH, Tlalpan, Tláhuac, GAM, Iztapalapa y Benito Juárez
Los incidentes los atendió el Heroico Cuerpo de Bomberos; las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan también registraron encharcamientos
Karla Mora / El Sol de México
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